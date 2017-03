Na Sljemenu besplatno skijanje za građanstvo Budući da se bliži kraj skijaške sezone skijalište Sljeme odlučilo je počastiti građanstvo besplatnim skijanjem koje će trajati od danas 16. ožujka pa do završetka ski sezozne 2017. godine te pozivaju sve građane da već večeras dođu na besplatno noćno skijanje.



Za sve građane koji žele vratiti čip karticu biti će otvorena blagajna na Crvenom spustu 17., 18. i 19. ožujka od 9:00 do 16:00 sati a ukoliko nisu u mogućnosti da je vrate istu će moći koristiti i sljedeću sezonu.



Termini za noćno skijanje su utorkom i četvrtkom od 19:00 do 22:00 sati dok su staze za dnevno skijanje otvorene svakog dana između 9:00 i 16:00 sati.





